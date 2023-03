Testa è oro ai Mondiali di boxe, argento per Chaarabi La 25enne campana: "Tanta emozione, anche se mi aspettavo qualcosa in più in questa finale"

Irma Testa si laurea campionessa del mondo nella categoria dei 57 chilogrammi sul ring di Nuova Delhi. La 25enne pugile campana delle Fiamme Oro, campionessa continentale e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, si è imposta ai punti sulla kazaka Karina Ibragimova, ottenendo così il suo primo titolo iridato in carriera. Nella rassegna indiana conquista il podio anche un'altra azzurra: Sirine Chaarabi (Fiamme Oro) si aggiudica l'argento nei 52 kg, perdendo in finale contro la cinese Yu Wu.

"Sono molto felice di questa medaglia e di questo titolo: sto lavorando così tanto da anni e anni, ho sacrificato tutta la mia adolescenza e la mia vita, però, se questi sono i risultati vorrei farlo per altri vent'anni", le parole di una felicissima Irma Testa. "Sono davvero molto emozionata, forse con un po' di amaro in bocca perchè mi aspettavo qualcosa in più in questa finale - il commento di Sirine Chaarabi - Però complessivamente sono felice per come è andato questo Mondiale, che abbiamo preparato per mesi: questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e il mio obiettivo è non fermarmi più e puntare sempre più in alto".