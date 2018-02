Carnevale, bimbo travestito da boss di Gomorra. "Assurdo" Il piccolo, il travestimento. Borrelli: vestito da boss sanguinario

“Non poteva mancare il bambino vestito e truccato come Genny Savastano, il boss di Gomorra, nella fiera degli orrori dei costumi di Carnevale e a scimmiottare il protagonista della fiction è un bimbo diventato virale dopo aver promesso di mettersi a dieta se il Napoli vincerà lo scudetto”.

A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza, per il quale “dopo il bambino travestito da vecchio malato e la bambina rinchiusa in un armadio per ricordare una performance sessuale di Cecilia Rodriguez, arrivano i genitori che non trovano altri personaggi che uno squallido e sanguinario boss di una fiction televisiva come modello per il figlio di pochi anni”.

“C’è anche un video in cui si vede il bambino atteggiarsi a boss prima di sparare con un mitra giocattolo” hanno aggiunto Borrelli e Simioli chiedendosi “quale insegnamento arriva a quel bambino da un simile travestimento?”