E' morto Sergio Della Monica dei Planet Funk Il lutto nel mondo della musica

di Siep

Lutto nel mondo della munica: è morto Sergio Della Monica, membro fondatore dei Planet Funk insieme a Marco Baroni e Alex Neri, chitarrista prima e bassista poi all’interno del gruppo.



Musicista attivo dagli anni ’80, prima dei Planet Funk s'era affermato con i Souled Out, prototipo dei Planet Funk nati dalla successiva fusione con i Kamasutra di Neri e Baroni. Della Monica aveva alle spalle una lunga carriera anche in studio: nel suo curriculum figurano partecipazioni a molti successi house e dance fin dagli anni ’90, a cui aveva contribuito come musicista, arrangiatore e produttore.

I Negramaro hanno condiviso sul loro account Twitter un messaggio in ricordo di Della Monica, che riportiamo qui di seguito:

"Ora il mondo non è per niente perfetto...

Ci Mancherai tu, Sergio, amico grande, dal cuore gigantesco e dalla dolcezza infinita.

È stato un onore averti conosciuto in questo cammino di vita e musica. #ciaoSergio @planetfunkband"

Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro, ha collaborato alla realizzazione dell’album “The Great Shake” (2011) dei Planet Funk, prestando la sua voce per il brano “Ora il mondo è perfetto”.