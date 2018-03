Campania, torna la neve: domani scuole chiuse A Napoli il provvedimento del sindaco de Magistris. Stessa scelta in altri comuni della provincia

di Siep

Campania nella morsa del gelo. Scatta una nuova allerta e chiudono le scuole. Anche nel capoluogo partenopeo. Scuole chiuse anche a Casamarciano, Cicciano, Comiziano, Liveri, Nola, Roccarainola, Palma Campania, Saviano e Tufino.

Domani giovedì 1 marzo le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private resteranno chiuse a Napoli. Lo dispone un’ordinanza del Sindaco de Magistris emessa a seguito di un nuovo allerta meteo - per una "anomalia termica negativa" - diramata dalla Protezione civile regionale che dalle ore 20 di oggi alle ore 10 di domani quando si attendono come si legge nell'allerta, "precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura, quota neve in innalzamento nel corso della mattinata".

La Protezione Civile della Regione Campania ha inviato un nuovo avviso: di criticità meteo per «anomalia termica negativa. A partire dalle ore 20 di questa sera e fino alle 12 di domani si attendono, si legge nell'allerta, «precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura, quota neve in innalzamento nel corso della mattinata». Gelate interesseranno tutte le quote durante la notte, ma tenderanno ad innalzarsi nel corso della mattinata di domani.



Permangono dunque, -sottolinea la Protezione civile della Campania, «tutte le avvertenze relative alle misure da adottare per prevenire eventuali disagi alla popolazione e mitigare l'impatto dei fenomeni meteorologici previsti».In particolare, si evidenzia «la necessità di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione e alle persone sottoposte a particolari cure sanitarie che non possono interrompere i trattamenti».



Si fa presente anche «la necessità di prevenire eventuali disservizi a causa di problemi legati alla viabilità verso edifici e strutture pubbliche, come ospedali, scuole, uffici comunali che ricadono nelle aree maggiormente esposte al rischio neve e gelate».La Protezione civile della Regione Campania raccomanda poi ai Comuni, alle Province e agli enti gestori della viabilità di «dotarsi di adeguate scorte di sale o prodotti adatti per il disgelo, al fine di garantire la viabilità, la percorribilità della rete stradale e i collegamenti con le strutture essenziali».

Agli automobilisti si ricorda di mettersi in viaggio solo se muniti di pneumatici da neve