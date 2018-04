Sventa una rapina, gli rubano lo scooter. "E' uno sfregio" Solidarietà al poliziotto coraggioso di via Argine

di Siep

Gli hanno rubato la moto. O meglio: gliel’hanno tolta da dove la parcheggiava sempre, un segnale, più che un vero e proprio furto. Tanto che lo scooter è stato trovato poche ore dopo, non lontano dal luogo in cui era stato trafugato, a conferma che non si è trattato di un atto predatorio, di un furto buono a monetizzare un incasso facile.



È accaduto pochi giorni fa, al rione Traiano, vittima di un episodio sinistro l’agente della Mobile che ha sventato una rapina all’Md di via Testi e che ha ferito i due rapinatori. Intanto piovono i commenti di solidarietà per l'agente. Il consigliere dei Verdi Borrelli ha chiesto al questore che venga consegnato un riconoscimento per il poliziotto coraggioso.

“Prima la dovuta e necessaria iscrizione nel registro degli indagati per permettere alla Magistratura di chiarire quanto è successo, ora lo ‘strano’ furto dello scooter, ora più che mai è necessario non far sentire solo il poliziotto che ha sventato la rapina all’Md di Fuorigrotta ferendo anche i due rapinatori”.

Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “se l’iscrizione nel registro degli indagati è dovuta e c’è solo da augurarsi che la Magistratura acceleri il tutto per arrivare a togliere questo ‘peso’ al poliziotto, nel caso del furto dello scooter siamo di fronte a qualcosa di ben più grave, perché un furto del genere, con il ritrovamento a distanza di poche ore, ha il sapore dell’avvertimento e, quindi, bisogna far sentire al poliziotto che non è solo e garantirgli la massima tutela”.

Borrelli inoltre ha ribadito la richiesta di encomio al Questore di Napoli “al quale, nei giorni scorsi, ho inviato una nota ufficiale per chiedere un riconoscimento ufficiale al poliziotto che non s’è girato dall’altra parte e ha sventato la rapina”.