Buona notizia per i passeggeri: apre il nuovo ingresso della stazione Afragola L'obiettivo è decongestionare l'unico accesso: intanto proseguono gli investimenti strutturali

Aprirà al pubblico domani il nuovo ingresso lato est della Stazione Alta Velocità di Napoli Afragola." L’attivazione si inserirà nel più ampio processo di completamento e piena messa in esercizio dell’infrastruttura, finalizzato a garantire adeguati standard di accessibilità, funzionalità e qualità del servizio offerto all’utenza ferroviaria", come si legge in una nota di Rfi.

Il nuovo varco svolgerà la funzione di accesso “Kiss and ride” – con posti dedicati alla sosta breve – e pedonale, consentendo una più equilibrata distribuzione degli accessi alla stazione e contribuendo al decongestionamento dell’attuale ingresso, caratterizzato da criticità legate alla saturazione delle aree di sosta e di accesso veicolare. L'esigenza, ricorda Rfi, risulta ulteriormente accentuata dall’incremento dei flussi di domanda ferroviaria connesso all’apertura della variante Napoli–Cancello, nel più ampio progetto della Napoli-Bari, che consentirà l’accesso alla stazione attraverso l’ingresso principale, come da progetto originale dell’archistar Zaha Hadid.

Per rendere la stazione pienamente operativa è stata realizzata una serie di interventi infrastrutturali, impiantistici e di sistemazione degli spazi, ora in fase di completamento. Tra le opere principali: il completamento della galleria commerciale; la realizzazione dell’impianto antincendio e dell’impianto di estrazione fumi; la nuova pavimentazione; la realizzazione delle pareti verticali ai livelli 3 e 4 della stazione, precedentemente allo stato grezzo; l’installazione della segnaletica fissa e variabile; la realizzazione dei percorsi tattili e l’installazione delle mappe tattili aggiornate, in ottemperanza ai requisiti di accessibilità; l’installazione di un ascensore e di una doppia scala mobile; l’impermeabilizzazione della copertura della scala fissa; il completamento dell’impianto di illuminazione sul nuovo ingresso.

Sono stati inoltre eseguiti la rimodulazione dei flussi carrabili in ingresso e in uscita, mediante l’installazione di 9 varchi ad accesso controllato; interventi di riqualificazione delle aree a verde, con nuove alberature e restyling complessivo del verde di stazione; la realizzazione del nuovo Kiss and ride e la sistemazione della pavimentazione della piazza principale.

"In prospettiva, l’apertura del nuovo accesso sarà funzionale allo sviluppo della stazione di Napoli Afragola come Nodo intermodale in grado di garantire una concreta risposta alle esigenze di mobilità sostenibile per l’intero bacino di riferimento. Saranno previste ulteriori infrastrutture di supporto all’accessibilità in stazione, quali un nuovo parcheggio e un nuovo terminal bus, contribuendo al miglioramento complessivo dell’accessibilità intermodale e dell’efficienza dell’impianto ferroviario", conclude la nota di Rfi.