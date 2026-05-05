IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Destinazione finale La tattica di Conte a Como e il ruolo di De Bruyne, c'è qualcosa che non quadra...

Non avrei mai creduto di sentire con le mie orecchie Antonio Conte dire che "il Napoli aveva ben difeso contro il Como". Non so cosa si aspettino gli altri - staff, dirigenza, giornalisti e tifosi - ma so che non è questa la squadra che a me piace veder giocare. E non parlatemi più di Kevin De Bruyne. Una formazione con lo scudetto sul petto che per 60 minuti e più mantiene un possesso palla intorno al 30% non poteva e non può essere la destinazione (quasi) finale di un calciatore così. Piuttosto, bisognerebbe chiedere a chi l'ha preso cosa sperava di realizzare sul campo con lui, che non fosse difendere a oltranza contro il Como.