Non avrei mai creduto di sentire con le mie orecchie Antonio Conte dire che "il Napoli aveva ben difeso contro il Como". Non so cosa si aspettino gli altri - staff, dirigenza, giornalisti e tifosi - ma so che non è questa la squadra che a me piace veder giocare. E non parlatemi più di Kevin De Bruyne. Una formazione con lo scudetto sul petto che per 60 minuti e più mantiene un possesso palla intorno al 30% non poteva e non può essere la destinazione (quasi) finale di un calciatore così. Piuttosto, bisognerebbe chiedere a chi l'ha preso cosa sperava di realizzare sul campo con lui, che non fosse difendere a oltranza contro il Como.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Destinazione finale
La tattica di Conte a Como e il ruolo di De Bruyne, c'è qualcosa che non quadra...
Napoli.