Ponticelli, inaugurata l’area giochi al Parco De Filippo Nuovi spazi inclusivi per bambini, famiglie e anziani nel quartiere

Un nuovo spazio per bambini, famiglie e anziani nel cuore di Ponticelli. È stata inaugurata questa mattina a Napoli la nuova area giochi del Parco Fratelli De Filippo, tassello centrale del percorso di riqualificazione dell’area verde che l’amministrazione guidata da Gaetano Manfredi sta portando avanti nella zona orientale della città. L’intervento punta a rafforzare la funzione del parco come luogo di incontro quotidiano, non solo come spazio attrezzato, ma come presidio di socialità per un quartiere che da tempo chiede servizi pubblici più curati e accessibili.

Un parco pensato per tutte le età

La nuova area ludica è stata progettata per accogliere bambini di diverse fasce d’età, compresi quelli con difficoltà motorie. Le attrezzature sono state installate su una pavimentazione antitrauma in gomma colata colorata, secondo gli standard di sicurezza previsti dal progetto esecutivo curato dal Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani. Accanto alle giostre è stato realizzato anche un campo per il gioco delle bocce, scelta che allarga l’uso dello spazio agli adulti e agli anziani, trasformando l’area in un punto di relazione tra generazioni.

Il verde come infrastruttura sociale

A seguire i lavori è stato l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, che ha consegnato simbolicamente il nuovo spazio ai cittadini. Le nuove sedute dal design moderno rendono l’area più confortevole, mentre le aiuole perimetrali sono state arricchite con arbusti destinati a formare una siepe continua. Il sistema del verde è stato dotato di un impianto di irrigazione statico con controllo da remoto, a servizio sia delle alberature già presenti sia di quelle di nuovo impianto.

Servizi accessibili e sicurezza

Il progetto, finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, comprende anche due servizi igienici realizzati ex novo, accessibili e attrezzati per persone con difficoltà motorie. La loro apertura contestuale all’area giochi rappresenta un passaggio importante per la qualità complessiva del parco, perché rende lo spazio più utilizzabile nelle ore di permanenza e più adatto ad accogliere famiglie, bambini piccoli, anziani e persone con disabilità.

Il cantiere non si ferma

L’inaugurazione è solo la prima fase di un intervento più ampio. Sono in corso ulteriori lavori per la verifica e il potenziamento dell’impianto di illuminazione, con nuovi corpi illuminanti e la futura attivazione completa del sistema. È previsto anche il completamento dell’irrigazione per le aiuole esistenti e la realizzazione di una fontana a pavimento con getti d’acqua intermittenti. Per Santagada, l’area giochi non è un semplice intervento di arredo urbano, ma «un atto di attenzione concreta» verso Ponticelli e le sue famiglie.

Una risposta al bisogno di spazio pubblico

La riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo assume un valore che va oltre il singolo intervento. In un quartiere dove gli spazi aperti rappresentano una risorsa essenziale per la vita collettiva, la cura del verde diventa anche una scelta sociale. Restituire un’area sicura, inclusiva e attrezzata significa offrire ai cittadini un luogo in cui incontrarsi, giocare, sostare e riconoscersi. La sfida, ora, sarà garantire manutenzione, continuità dei servizi e presidio quotidiano, perché il nuovo spazio resti davvero patrimonio della comunità.