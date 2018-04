Parte la consulta metropolitana anti corruzione e trasparenza La Città metropolitana di Napoli tra le prime ad istituire l'iniziativa

La Città metropolitana di Napoli tra le prime ad istituire la consulta dei responsabili anticorruzione e trasparenza dei Comuni e di altri enti ed organismi del territorio. Un tavolo tecnico, composto dai responsabili anticorruzione e trasparenza dei 92 Comuni del territorio metropolitano, della Prefettura di Napoli, della Regione Campania, delle Università pubbliche dall’area metropolitana napoletana e della Camera di Commercio di Napoli. Primo incontro il 15 maggio ore 11:00 presso la Sala Cirillo, in piazza Matteotti.

“Aderendo a quanto proposto dall’Anac nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che individua in capo alle Città metropolitane il compito di porsi come Ente di coordinamento e supporto nei confronti dei Comuni del territorio, ed in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza 2018/2020 della Città metropolitana di Napoli, e' stato approvato con mia delibera n.16 del 29/01/2018, l’istituzione di una “Consulta” tra i Responsabili della Prevenzione della Corruzione dei Comuni ricadenti nel perimetro della Città metropolitana, per l’individuazione di buone prassi e misure di prevenzione del rischio, condivise tra enti che operano sul medesimo territorio e che si trovano ad agire nell’ambito del medesimo contesto esterno”. Lo ha annunciato stamane il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris.

Tale tavolo tecnico, composto dai Responsabili anticorruzione e trasparenza dei 92 Comuni del territorio metropolitano, della Prefettura di Napoli, della Regione Campania, delle Università pubbliche dall’area metropolitana napoletana e della Camera di Commercio di Napoli, nasce con il precipuo scopo di individuare ed attuare misure organizzative di prevenzione della corruzione, intese come processo costante e condiviso, finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e quindi alla prevenzione di fenomeni di maladministration sul medesimo territorio metropolitano, con il coordinamento della Città metropolitana di Napoli.

Il Segretario Generale e Responsabile Anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Napoli, Antonio Meola, ha convocato la seduta di insediamento della citata Consulta, prevista per il 15 maggio p.v., nel corso della quale il Sindaco Luigi de Magistris porgerà il suo saluto.

Punto di partenza sarà l’analisi congiunta del contesto esterno, anche in raccordo con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, al fine di analizzare gli elementi di criticità e di omogeneizzare l’attività di studio dei fattori critici del contesto, per l’individuazione e proposta di buone pratiche volte a scongiurare il concretizzarsi di fenomeni corruttivi all’interno degli Enti del territorio.

“Nell’ambito del ruolo di coordinamento svolto dalla Città Metropolitana nei confronti dei Comuni del territorio - ha aggiunto il sindaco metropolitano Luigi de Magistris - si potranno così concordare interventi di semplificazione dell’attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, intesi non come mero adempimento burocratico, bensì come processo costante e condiviso, finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e quindi alla prevenzione di fenomeni di maladministration. Tanto, nell’ottica di un auspicabile cambio di cultura nella collettività, che consenta di diffondere la tutela della legalità contro comportamenti corruttivi, attraverso la condivisione di informazioni, misure e soluzioni”.