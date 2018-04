"La tassa super a grossi supermercati farà bene alla Campania" Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia

"Nella giornata di ieri la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito la legittimità delle imposte regionali sui grandi stabilimenti commerciali in Spagna. Queste tasse, ha detto la Corte, sono compatibili con il diritto dell’Unione Europea. Il gettito delle tasse e' destinato a piani d'azioni per l’ambiente e al miglioramento delle infrastrutture. La Campania dagli anni 2000 al 2010 ha visto il proliferare sul suo territorio di grandissimi centri commerciali che hanno distrutto l’economia campana, e la piccola impresa nelle grandi città e il commercio al dettaglio che e' letteralmente sparito. La sentenza della Corte apre la via per la regione Campania di recuperare direttamente ai cittadini campani quello che indirettamente i centri commerciali hanno tolto. Un’elevata tassa sui grossi supermercati farà bene alla Campania". Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.