«Nella piazza più bella i turisti costretti a sedersi a terra» Il caso

di Siep

In una piazza simbolo di Napoli e dell Campania intera niente sedie e tavoli. Francesco Borrelli, consigliere dei Verdi in Regione Campania rimarca l'urgenza di risolvere, ad horas, il caso di piazza Plebiscito e del bando che non parte per affidare i locali del porticato della famosa chiesa. Le foto parlano da sole e mostrano come chi arriva in piazza si arrangi alla meno peggio per poter godere del paesaggio, dove a quinte perimetrali ci sono alcuni dei monumenti più belli e celebri del capoluogo partenopeo.

"Nella piazza simbolo della città i turisti sono costretti a sedersi per terra per godere della vista di Palazzo Reale, della Chiesa di San Francesco di Paola, della incommensurabile bellezza di questo angolo della nostra città. Lo ritengo errato per due ordini di motivi. Il primo è quello relativo all'ospitalità che, in uno dei posti di maggior affluenza turistica non può essere completamente sprovvisto di punti di appoggio. Il secondo è che lo ritengo una straordinaria opportunità mancata per gli esercizi commerciali della zona che potrebbero offrire servizi di assistenza soprattutto per chi sceglie di visitare Napoli con bimbi piccoli al seguito o per gli anziani. Siamo da sempre favorevoli all'autorizzazione di tavolini in piazza, nel rispetto dell'importanza e della storicità del luogo, e siamo pronti a una nuova battaglia battaglia per la loro autorizzazione. Ad aggravare la situazione la circostanza che, a due anni dal bando della Prefettura per l'assegnazione dei locali del porticato della chiesa, nessuna attività ha alzato ancora la saracinesca. Un ritardo incomprensibile che rischia di far tornare nel più completo degrado l'intera area in assenza di controllo che, è bene ricordare, sarebbe anche presidio di legalità". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.