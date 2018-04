Turismo, ponte da record. Campania al top: boom sulle isole Sorrento presa d'assalto come la Costiera

di Simonetta Ieppariello

Ponti primaverili: Campania al top, con sempre più turisti in arrivo per vacanze, giornate speciali e gite mordi e fuggi. Entra nel vivo il ponte del primo maggio con camere piene nelle strutture ricettive della Campania. Dopo la Pasqua da record con milioni di turisti che hanno scelto città d'arte e mete balneari i numeri parlano di un vero e proprio bilancio da record. Campania al top con Sorrento, Capri, Ischia, Costiera e Napoli letteralmente prese d’assalto. La conferma arriva dalla sezione regionale di Federalberghi: gli albergatori campani annunciano un incoraggiante più 3 per cento, a fronte dei dati dello stesso periodo del 2017.

Napoli tra le città più affollate come Roma, Venezia, Firenze, Bologna, Torino, Matera, Mantova, Milano e Palermo.

Folla nei musei, siti d'arte e decumani, dai 'Tribunali' a San Gregorio Armeno, ma anche negli stabilimenti balnerari meta sopratutto dei napoletani. Una fiumana di turisti è a passeggio per il centro antico ed il Lungomare (dove si è affollato anche il cosìddetto 'lido mappatella', la spiaggia libera), a cui occorre aggiungere, a Fuorigrotta, l'invasione di appassionati del fumetto diretti a Comicon, la fiera in corso alla Mostra d'Oltrenare. Numeri da record soprattutto in provincia come nel caso della penisola sorrentina e delle isole del golfo di Napoli, a cominciare da quella di Ischia dove, nel solo ponte del 25 aprile, la Capitaneria di Porto ha segnalato lo sbarco di 42.428 passeggeri e 4.195 veicoli.

Pienone anche sull’isola di Capri. Il 90% dei posti letto negli hotel e nei b&b risulta già occupato. Domenica col botto con oltre 9mila arrivi nella sola mattinata. Affollatissimo il molo di Marina Grande.

Intanto il Comune di Napoli si prepara a varare la Ztl per i bus turistici: per entrare in città dovranno pagare una tassa d'ingresso, così come già avviene da tempo a Roma, Milano, Firenze o Venezia. Il costo del permesso giornaliero dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 euro, per i bus superiori a 9 posti, con un prezzario diversificato a seconda della tipologia di mezzi (dagli Euro 0 agli elettrici), l'ipotesi di sconti per gite scolastiche e hotel, e la possibilità di fare anche abbonamenti per l’intero anno.

Secondo le stime dei tecnici, a Napoli gli ingressi dei bus turistici in città sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni, oggi sarebbero oltre 40mila all'anno.

Partito anche il Maggio dei Monumenti che quest'anno è dedicato a Gianbattista Vico a 350 anni dalla nascita con un programma di itinerari ed eventi per ricordare il filosofo.