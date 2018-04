Primo maggio sotto la pioggia. Scatta l'allerta, ecco dove Le previsioni

Meteo cambia tutto. Da domani maltempo, pioggia e freddo sulla Penisola. Parte dal nord la nuova ondata di maltempo. Poi scenderà gradualmente anche al Sud.

Un ciclone mediterraneo arriva sulla nostra Penisola da domani a causa dell'unione di due basse pressioni, una atlantica e l'altra africana, eraggiungerà la Sardegna con rischio nubifragi. Da lì, nei giorni successivi, si sposterà sul medio/alto Tirreno.

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse. "Nel corso dei prossimi due giorni (1 e 2 maggio) precipitazioni diffuse interesseranno l'intera Sardegna - spiegano dalla Protezione civile - martedì i fenomeni saranno inizialmente deboli. A partire dall'ultima parte della mattinata le precipitazioni andranno intensificandosi sino a elevate, iniziando dalla metà occidentale della Sardegna, ma in estensione al resto dell'isola. Mercoledì le precipitazioni saranno elevate su tutta l'isola, ma quelle più intense interesseranno la parte centro-meridionale".

Pioggia e temporali quindi, come confermano anche dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Già da questa sera inizierà a piovere e i fenomeni andranno via via intensificandosi nelle successive 24 ore.

Dalle 6 di domani mattina potrebbero cadere oltre 20 millimetri di pioggia, mentre mercoledì si potranno raggiungere i 40 mm. La pioggia sarà spazzata via dal vento di maestrale giovedì, che potrà raggiungere anche i 60 chilometri orari. Temperature complessivamente in calo di 3-4 gradi.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che il clou del maltempo sarà tra giovedì e venerdì, quando i rovesci e i temporali colpiranno tre quarti d'Italia. Nel corso del weekend di 5-6 Maggio il ciclone allenterà la presa, ma con un tempo ancora diffusamente instabile su molte regioni italiane.

Secondo il sito iLMeteo.it, sarà un 1 maggio molto piovoso anche in Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Piemonte, in serata anche sulle restanti regioni del Nord. Da mercoledì 2 il tempo subirà un nuovo graduale peggioramento. Sarà progressivo. Le conseguenze peggiori saranno in Sardegna, che si troverà sotto l'acqua per cinque giorni consecutivi; ma il maltempo colpirà quasi tutte le regioni, risparmiando soltanto i settori ionici, la Puglia e la Basilicata. Anche le temperature subiranno un crollo di quasi 10-11°C rispetto ai giorni scorsi, con valori termici diurni più autunnali che primaverili.