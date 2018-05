No box, Vomero in rivolta: cassonetti ribaltati e blocchi Il caso dello spostamento dei mercatali di Antignano

Lo spostamento del mercato manda in tilt Napoli.

Traffico in tilt a piazza Medaglie d’Oro dove alcune persone hanno rovesciato dei cassonetti dei rifiuti sulle strisce pedonali, chiudendo di fatto quasi tutta la piazza. Da giorni il quartiere è in agitazione per i lavori dei parcheggio di piazza degli Artisti che potrebbe comportare lo spostamento dei mercatali di Antignano.

Scene da panico nel rione collinare. Tutto accade a pochi metri di distanza dall'ospedale Santobono.

In concomitanza con i lavori di carotaggio, comitati di residenti ed antagonisti hanno bloccato il traffico con cassonetti in due zone, piazza Medaglie d'Oro e piazza degli Artisti. Sul posto è intervenuta la polizia.

La polizia è sul posto in assetto antisommossa per difendere la trivella dei carotaggi da eventuali assalti dei manifestanti. In zona il traffico è paralizzato. Diverse le ambulanze rimaste imbottigliate tra le auto, vista anche la presenza, a pochi metri, dell'ospedale pediatrico del Santobono.