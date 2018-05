Maltempo, torna l'allerta. Ma nel week end sarà estate Termometri a 30 gradi tra venerdì e sabato

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali su tutto il territorio regionale. A partire dalle 20 e fino alle 8 di domani mattina si prevedono «Possibili locali rovesci e temporali di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali». «L'allerta - si legge in una nota della Protezione civile - è gialla per il rischio idrogeologico da temporali che saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni. Tra i rischi si segnalano: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate».

Ma poi cambia tutto. Da giovedì invece alta pressione di matrice africana in rinforzo: arrivano sole e temperature estive con picchi intorno ai 30°c nel weekend. Il Centro Epson Meteo, nel dettaglio, spiega: "Sarà un inizio settimana piuttosto instabile, ancora a tratti perturbato e con un temporaneo calo termico, a causa della perturbazione numero 5 di maggio in lento spostamento dalla Sardegna verso l'alto Tirreno. Questa perturbazione - affermano i meteorologi - insisterà sulla nostra Penisola, portando ancora numerose piogge e temporali su gran parte delle nostre regioni. Successivamente, a partire da giovedì, la situazione tenderà a migliorare grazie alla probabile espansione sull'Italia di un'area di alta pressione di matrice africana che favorirà un progressivo rialzo termico e una fase decisamente più stabile. Le temperature, soprattutto verso il fine settimana, raggiungeranno valori oltre la norma, con un clima da piena estate e punte anche intorno ai 30 gradi".