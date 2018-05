La città metropolitana promuove lo sviluppo sostenibile Contribuire a migliorare il rapporto tra abitanti e verde cittadino disponibile

L’iniziativa, che si è svolta in contemporanea ad altre manifestazioni simili realizzate nelle città netropolitane italiane, rappresenta il principale contributo alla “settimana europea dello sviluppo sostenibile” (Esdw).

Al centro degli eventi vi è stato l’obiettivo di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.

La manifestazione si è articolata in un workshop sul tema: la città metropolitana di Napoli per la sostenibilità ambienatle, azioni e progetti innovativi, ed in una serie di spettacoli musicali svolti nel piazzale antistante la sede della Città metropolitana in piazza Matteotti dove,tra gli altri si è esibito Alan De Luca ed il suo gruppo.

Il consigliere metropolitano delegato all’ambiente, Paolo Tozzi introducendo i lavori del Workshop ha sottolineato quanto impegno e risorse la città metropolitana di Napoli dedica all’ambiente ed alla vivibilità di tutte le città ed i comuni che la compongono. “In particolare –ha aggiunto Tozzi – voglio ricordare l’impegno che costantemente la Città metropolitana dedica affinché il ciclo dei rifiuti funzioni superando le difficoltà che a volte si presentano”.

“Voglio anche ricordare, ha proseguito il Consigliere Tozzi, l’impegno che il consiglio metropolitano si è assunto per contribuire a migliorare il rapporto tra abitanti e verde cittadino disponibile. In particolare lo stanziamento di 400 milioni per finanziare progetti dei Comuni per incrementare le aree verdi è una concreta iniziativa per poter raggiungere nel 2030 l’obiettivo di 45 mq di verde per abitante”.