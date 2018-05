Cani abbandonati sul balcone: che fare? Un vademecum dell'associaizone italiana difesa animali ed ambiente

Si affaccia la stagione calda e anche quest'anno andiamo incontro alla problematica dei cani lasciati sul balcone sotto il sole, ed ecco allora un piccolo vademecum per aiutare tutti a capire come stanno le cose sotto il profilo penale in relazione al possibile maltrattamento del cane stesso, e come agire in caso vi trovaste di fronte alla situazione di vedere un cane abbandonato o apparentemente abbandonato sul balcone.

IL CANE HA NECESSITA' DI SPAZIO

Come inizio dobbiamo ricordarci che il cane ha bisogno di uno spazio vitale in cui vivere e dormire, di avere sempre la ciotola dell'acqua fresca e una per il cibo di fare almeno una passeggiata al giorno. Non tutte le persone che possiedono un cane hanno case grandi a sufficienza e quindi molti usano il balcone come una specie di dependance per il cane. Ma ovviamente il balcone deve avere alcune caratteristiche.

IL BALCONE ADATTO AL CANE

Il balcone adatto al cane deve avere innanzitutto una zona d'ombra e lasciare al cane la possibilità di uscire ed entrare nell'appartamento, quindi sono di fatto sinonimo di maltrattamento i balconi con le imposte chiuse in modo da lasciare fuori il cane. Comunque oltre alla zona ombreggiata il balcone deve avere anche una metratura minima di almeno 7 metri quadrati con le ciotole di acqua e cibo in zona fresca, ovviamente non si deve lasciare il cane in mezzo ai propri escrementi.

IL CANE CHE ABBAIA SUL BALCONE

Ci sono poi le questioni classiche legate all'abbaio dei cani sui balconi, se abbaiano spesso è perchè sono soli oppure perchè vedono gente passare che li infastidisce, se un cane abbaia per diverse ore questo potrebbe essere un segnale di disagio da non sottovalutare.

IL CANE NON PUO' STARE H24 SUL BALCONE

Il cane non deve rimanere sul balcone 24 ore anche se si tratta di un balcone grande, in questo caso è evidente che ci siano problemi di maltrattamento.

COSA FARE SE SI CAPISCE CHE IL CANE E' A DISAGIO

Se si conosce il padrone si deve intervenire subito con lui invitandolo anche in maniera energica a mettere il cane in sicurezza, qualora non si trovi il padrone ed il cane rimane oltre quattro ore al sole, si deve chiamare subito i carabinieri,la polizia o i vigili urbani o le guardie ecozoofile in modo che possano intervenire per metterlo in sicurezza, allo stesso tempo occorre avvertire o il veterinario asl o un veterinario di zona che interverrà a sua volta presso le forze dell'ordine per chiedere di mettere in sicurezza il cane, oppure chiamare le associazioni protezionistiche di zona.

TELEFONO AMICO AIDAA

Dal primo luglio al 20 settembre sarà attivo il telefono amico Aidaa al quale sarà possibile rivolgersi in caso di dubbi, l'associaizone italiana difesa animali ed ambiente, Aidaa fornirà solo informazioni sulle modalità di intervento. (Foto repertorio dal Web).