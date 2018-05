Uno sportello Caf per gestori e operatori ricettivi Sarà inaugurato domani giovedì 31 maggio a Napoli

Uno sportello di assistenza fiscale dedicato ai gestori ed operatori ricettivi extralberghieri di Napoli e della Campania.

L'Abbac associazione de B&B, affittacamere, case ed appartamenti per vacanza e locazioni brevi e la Cisal per integrare i servizi di assistenza fiscale e aiutare i gestori a districarsi ed assistere le famiglie tra l'integrazione del reddito derivante dall'attività turistica, alla corretta gestione fiscale delle strutture professionali.

Sarà inaugurato giovedì 31 maggio alle 18 lo sportello Caf presso la sede Abbac di Via Toledo 116. Con il Presidente Abbac Agostino Ingenito e gli associati, prendono parte alla presentazione delle attività dello sportello Michele Somma, segretario provinciale della Filp Cisal, Marco Mansueto, Commissario Unione provinciale di Napoli Cisal e il presidente nazionale Caf Cisal Mario Miele .

"Le opportunità economiche derivanti dall'importante flusso turistico che sta interessando la nostra regione vanno accompagnate da un'assistenza tecnica aggiornata e professionale in grado di aiutare i gestori e chi intende svolgere attività ricettive gestite in forma integrativa del reddito o con partita iva - dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito - Lo sportello assisterà chi intende svolgere l'attività ricettiva in maniera regolare.

Lavoriamo da anni ad una rete qualificata di strutture ricettive e per combattere contro l'abusivismo e la mancata applicazione delle regole".