«Io, aggredito con la mazza da un altro consigliere» Ciro Guida brutalmente pestato, come spiega Ivo Poggiani

Ancora violenza a Napoli, stavolta la vittima è il consigliere Ciro Guida della terza municipalità che è stato vittima, mentre effettuava un sopralluogo sul territorio nel quartiere Sanità, nei pressi dell’ospedale San Gennaro, di una violenta aggressione. A darne notizia è il presidente della terza municipalità Stella-San Carlo all’Arena, Ivo Poggiani. Il presidente posta sul social il suo sdegno per la brutale e assurda aggressione.

«Ho ricevuto una telefonata da Ciro - scrive sul suo profilo social network, il presidente Poggiani - e l'ho raggiunto alla Sanità. Mi ha riferito che è stato aggredito con una mazza da baseball da un ex consigliere municipale dell’area di destra, oggi attualmente eletto a Mugnano. Ciro era stato incaricato da me in un sopralluogo sul territorio. Ha trovato sul posto il padre dell'aggressore (…). Dopo pochi minuti sarebbe arrivatoe un altro referente di un altro comune del napoletano che avrebbe estratto da una borsa una mazza ed avrebbe iniziato a colpirlo. «Finito per terra, i due hanno continuato a pestarlo a calci - spiega Poggiani -.». «È una vergogna - continua il presidente - quello che è successo è inaccettabile due volte, perché compiuto per futili motivi da rappresentanti delle Istituzioni. È per persone come loro che le stesse stanno perdendo autorevolezza e credibilità nei confronti dei cittadini. Ciro mi ha chiesto di scrivere questo post come denuncia pubblica a cui farà seguito quella all’autorità giudiziaria. Chi ha un ruolo istituzionale come Ciro, compagno e militante storico della sinistra napoletana, ha il dovere di denunciare la barbarie delle destre di questa città. Chiedo a tutte le forze politiche cittadine di esprimergli solidarietà e di condannare l'accaduto per espellere chi copre di vergogna le Istituzioni di questa città». Al momento Ciro Guida è all’ospedale Cto per le cure mediche.

«Sto bene - ha postato dopo poche ore Guida sul social -. Sto andando dalle Forze dell'Ordine a sporgere denuncia dopo questo attacco squadrista.

Ringrazio tutti per la solidarietà di queste ore, ho sentito vicino la mia comunità politica, i miei tantissimi amici.

La violenza delle destre non riuscirà a fermare la passione che ci stiamo mettendo nella riqualificazione dei nostri territori. Sarò assieme al Sindaco oggi a Via Arena alla Sanità alle 19 per inaugurare il nuovo tratto di strada appena riqualificato con il procedimento "adotta una strada".

La nostra passione contro la vostra violenza.

Resistiamo, oggi più che mai».