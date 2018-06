Superenalotto: a maggio raccolti 113 milioni di euro In Campania, Napoli protagonista

Sfiora i 113 milioni di euro la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar a maggio 2018. Il podio delle vincite maggiori nell’ultimo mese, riferisce Agipronews, vede in cima il 5 Stella da 1,3 milioni di euro realizzato lo scorso 12 maggio a Napoli ed è completato dai due 5 centrati a Catanzaro (198mila euro il 26 maggio) e Vittoria (in provincia di Ragusa, con una vincita da 165mila euro).

Da inizio anno la raccolta sfiora i 625 milioni, con il colpo più grosso centrato a Caltanissetta lo scorso 17 aprile: 130,2 milioni di euro grazie al 6.

Il premio per la sestina vincente adesso mette in palio 42,5 milioni di euro, ma non c’è solo il Jackpot: da inizio anno solo con i premi di seconda categoria principali, sono già stati distribuiti in vincite 16,6 milioni di euro.