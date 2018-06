Terremoto 2.4 in Campania. Epicentro tra Irpinia e Napoletano Il fenomeno tellurico registrato tra Irpinia e Napoletano. Epicentro a Visciano

di Simonetta Ieppariello

Terremoto tra Napoletano e Irpinia questo pomeriggio, paura e messaggi sul social di molte persone che hanno subito chamato i vigili del fuoco per segnalare la scossa, di magnitudo 2,4, registrata dall'Istituto nazionale Geofisica e Vulcanologia alle ore 15,24. Il lieve fenomeno tellurico che è stato avvertito dalla popolazione, ma fortunamente non si registrano danni a cose e persone. L'epicentro del sisma è stato localizzato a Visciano, in provincia di Napoli, ma ci sono anche alcuni comuni della zona Mandamento e Vallo Lauro che sarebbero interessati.

Qualcuno è anche sceso in strada per la paura, ma per ora non si registrano danni a cose e persone. Nella provincia di Avellino le scosse contate sono tre dalle 13.

Ecco l'elenco dei comuni campani: Baiano, Sirignano, Sperone, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Avella, Pago del Vallo di Lauro, Marzano di Nola, Tufino, Liveri, Casamarciano, Comiziano, San Paolo Bel Sito, Taurano, Domicella, Roccarainola, Lauro, Cicciano, Nola, Cimitile, Moschiano, Camposano, Quindici, Palma Campania, Saviano, Monteforte Irpino, Cervinara, San Gennaro Vesuviano, Mercogliano, San Vitaliano, Scisciano, Ospedaletto d'Alpinolo, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Summonte , Pannarano, Sant'Angelo a Scala, Pietrastornina, Paolisi, Forchia, Arpaia, Sarno, Marigliano, Forino,

Roccabascerana, Striano, San Giuseppe Vesuviano, San Felice a Cancello, Capriglia Irpina, Arienzo,

Mariglianella, Ottaviano, Bracigliano, Montesarchio, Contrada, San Valentino Torio, Grottolella, Airola, Avellino, Arpaise, Poggiomarino, Brusciano, Somma Vesuviana, Bonea, Siano, Altavilla Irpina, Santa Maria a Vico, Bucciano, Terzigno, Castello di Cisterna, Moiano, Montefredane, San Marzano sul Sarno, Montoro,

Ceppaloni, Aiello del Sabato, Castel San Giorgio, Pomigliano d'Arco, Cesinali, Sant'Anastasia, Atripalda, Petruro Irpino, Chianche, Cervino, Apollosa, Durazzano, Sant'Agata de' Goti, Roccapiemonte.