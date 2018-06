Un progetto contro il femminicidio e la violenza di genere Corsi di formazione in Campania per personale forze dell'ordine

Una task force contro il femminicidio e la violenza di genere. E' il progetto "Donne e giustizia", presentato a Napoli, contro la violenza sulle donne.

L'iniziativa, promossa dall'Accademia italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica (Aispis), nasce dalla necessita' di fornire una efficiente risposta integrata che, partendo dal territorio, possa connettersi sia a livello regionale sia nazionale per garantire giustizia e sicurezza alle vittime di violenza.

Sara' l'accademia stessa a formare, in maniera gratuita personale delle forze dell'ordine di ogni ordine e grado, nell' ambito della prima edizione dell'iniziativa, proponendo appunto la costituzione di una task force territoriale che possa rispondere alla richiesta urgente di giustizia e sicurezza da parte delle vittime di violenza: donne e figli minori, anche immigrate ridotte in stato di schiavitu' o vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale o di mutilazioni genitali femminili. "Il progetto punta a formare persone che, per il loro lavoro, sono gia' a contatto con queste realta' - ha affermato Iolanda Ippolito, presidente di Aispis - La formazione iniziera' il 12 settembre, e al termine di sei moduli, ci sara' una selezione, tra questi soggetti, per costituire una task force territoriale". S

Sara' - e' stato evidenziato - una formazione specifica, "fondamentale" per le buone prassi, a partire dalle modalita' di accoglienza e ascolto in luoghi adeguati e che possano rispondere alle indicazioni di legge, alle modalita' di ricezione della denuncia-querela, alla conoscenza di misure di tutela e tecniche investigative. "E' importante avere un punto di riferimento - ha concluso - Le donne molte volte non sanno neanche a chi rivolgersi e questa task force sara' un anello di congiunzione con istituzioni