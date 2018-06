Tributo a Pino Daniele, attesi in 40mila. E' piano anticaos Divieti e strade chiuse

di Siep

Assalto a Fuorigrotta per il concertone di stasera dedicato a Pino Daniele. A Napoli arriveranno almeno 40mila fan del nero a metà.

San Paolo blindato e piano anti caos in azione, con corse straordinarie della linea 2 della metropolitana e della Cumana, che consentiranno il deflusso anche dopo l’evento.

Nelle strade e nell’intera area in prossimità dello stadio, ad eccezione dei residenti, dei taxi, dei veicoli muniti di contrassegno H con invalido a bordo, dei veicoli delle pubbliche amministrazioni, della stampa e dei veicoli a servizio dell’organizzazione della manifestazione, è scattato ieri mattina alle 6 il divieto di sosta permanente con rimozione coatta .

Dall’alba di oggi e fino alle 24, è stato istituito il divieto di transito veicolare nella metà carreggiata destra del tratto di via Tansillo a senso unico, compreso tra le confluenze di via De Gennaro e Galeota, al fine di consentire ai veicoli impegnati nell’organizzazione il trasporto delle apparecchiature tecniche.

Poi sensi vietati e stop alla sosta con divieti a pioggia nell’area a corona per evitare il blocco. L’ordinanza prevede inoltre il senso unico di circolazione in via Terracina, dalla intersezione di via Cinthia fino a quella di via Barbagallo, solo per citare qualche particolare.

Un piano sosta inoltre che in sostanza che replica quanto avviane durante le partite casalinghe del Napoli.

Per la linea 2, a concerto concluso, le corse partiranno dalla stazione di Campi Flegrei verso San Giovanni-Barra e Pozzuoli, fino al completo deflusso della clientela. Per la Cumana, Eav ha predisposto dieci partenze ogni venti minuti da Montesanto a Torregaveta e viceversa. Le ultime partenze sono previste all’1.49 dalla fermata Mostra (nei pressi del San Paolo) per Torregaveta e alle 2.48 direzio- ne Montesanto. Autobus.