Movida, nuove regole per Napoli: basta tamburi Ore e multe, si cambia

Scatta domani il nuovo dispositivo contro la movida violenta e fracassona a Napoli con nuove zone, norme più stringenti, sanzioni più severe. Domani mattina il sindaco de Magistris firmerà la nuova ordinanza. Tra le novità le sanzioni che saranno molto più salate. 500 euro per il primo abuso, chiusura da uno a sette giorni dal secondo in poi. Previsto l'obbligo per gli esercenti ad insonorizzare i locali. da mezzanotte sara` vietato l’uso di tamburi e percussioni all’aperto e sarebbe allo studio un regolamento per vieta- re gli amplificatori a tutte le ore. I locali dovranno chiudere alle 2 dalla domenica al mercoledi` e alle 3 dal giovedi` al sabato e la vendita da asporto di bibite in vetro e lattine dovra` cessare entro la mezzanotte. Il provvedimento, finora attivo in quattro aree come piazza Bellini, via Aniello Falcone, baretti di Chiaia e piazza Bagnoli) comprendera` alcune strade del Vomero e di Chiaia, piazza del Gesu` e piazza san Domenico Maggiore, Cisterna dell’Olio, Carrozzieri alle Poste, San Giovanni maggiore Pignatelli, Piazza Giusso, via San Sebastiano, via Domenico Capitelli e via Mezzocannone e anche nuovissime zone come piazza Garibaldi, corso Novara, piazza Nazionale e piazza Carlo III. Insomma nuove strade e regole più severe nella speranza che lunghe notti di Napoli non continuino ad essere un inferno per chi vive in città.