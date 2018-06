Più migranti che Italiani, Salvini: «Amici di Palma, arrivo» Il ministro rilancia un articolo di Libero e annuncia il suo arrivo

«E a sinistra qualcuno continua a dire che non esiste alcun problema invasione... amici di Palma, ci vediamo presto». È il tweet con cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini rilancia un articolo del quotidiano Libero su Palma Campania, un paese in provincia di Napoli, in cui la presenta di migranti supera quella di italiani. «Palma Campania, primo comune islamico di Italia - è il titolo del pezzo - appello disperato a Matteo Salvini: salvaci tu»..Insomma il numero uno del dicastero annuncia il suo arrivo a breve nel paesino campano.