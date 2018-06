Fake news, Falco: "Serve professionalità giornalistica" L'appello dal Corecom Campania

“L’utilizzo della rete è un campo minato dove c’è un problema che investe l’utilizzo dei dati, come dimostrato dal caso-Facebook, e di diffusione incontrollata delle ‘fake news’, di fronte a ciò è fondamentale elevare il livello dei controlli sui social network e puntare sempre di più sul valore della professione giornalistica, indispensabile per l’informazione di qualità ed unico argine contro la cattiva informazione”.

E’ quanto ha affermato il Presidente del comitato regionale per le comunicazioni, Domenico Falco, nel corso dell’intervista della giornalista Gabriella Peluso, responsabile dell’Ufficio Stampa, su Crc Tv del consiglio regionale della Campania.

Tra i temi affrontati nell’intervista, trasmessa sul Portale e sul canale You Tube del Consiglio Regionale della Campania, quello delle attività di conciliazione tra utenti ed operatori delle telecomunicazioni, “un settore nel quale il Corecom Campania ha affrontato, con successo, migliaia di richieste e che, dal 1° luglio, passerà alla seconda fase, quella della definizione delle controversie, attraverso una nuova piattaforma on line che consentirà ai cittadini e alle cittadine di entrare in diretto contatto con il Corecom” - ha sottolineato Falco - e quello “della legge regionale n. 1 del 2018 in materia di informazione e comunicazione, una svolta epocaleche ha sancito la centralità di queste funzioni nella Regione Campania e ha messo in campo misure di sostegno per gli operatori del settore anche nell’ottica di favorire lavoro giornalistico stabile e di qualità, una legge di sistema cui dovrà seguire il regolamento attuativo”.

Ancora una volta spicca la professionalità, determinazione ed esperienza maturata sul campo da parte di Mimmo Falco, un vero pilastro fondamentale e un elementi di garanzia del giornalismo in Campania.

Gianni Vigoroso