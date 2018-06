50 anni di attività Aism: convegno a Napoli "La ricerca è l’energia che rende tutti parte attiva del cambiemento"

In occasione dei suoi 50 anni di attività, Aism, associazione italiana sclerosi multipla organizza il convegno "La ricerca è l’energia che rende tutti parte attiva del cambiemento" che sarà aperto a tutta la cittadinanza ed è un importante appuntamento di informazione e confronto interamente dedicato a conoscere la sclerosi multipla, malattia tra le più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto i giovani e le donne.

La sclerosi multipla in Italia colpisce 118.000 persone (11.200 persone circa nella nostra regione), con una diagnosi ogni 3 ore e 3400 nuovi casi ogni anno.

Il convegno è organizzato dalla Sezione Aism di Napoli e si svolgerà presso la Clinica Hermitage, via Cupa delle Tozzole 2 il 15 Giugno 2018 dalle 16.30 alle 20.00

Interverrano Rosa Ciaravolo, Marco Salvetti, Giacomo Lus, Vincenzo Brescia Morra, Simona Bonavita, Leonardo Sinisi, Ciro Florio, Prof. Antonio Galloche presenteranno lo stato di avanzamento della ricerca scientifica sulla Sm, nel quale verranno evidenziati i progressi fatti nella ricerca scientifica, ma anche nelle battaglie per i diritti delle persone con sclerosi multipla.

Oltre che di ricerca, si parlerà di terapie, trattamenti, gravidanze, cellule staminali, vitamina d, ecc.. Verrà presentato il barometro, il ruolo della Fism nella ricerca e si parlerà del 50° dell’associazione.

#SMuoviti e i 50 anni di Aism

#Smuoviti è la campagna di azione lanciata da AISM per la celebrazione dei suoi 50 anni, che chiede l’aiuto di tutti per cambiare una volta per sempre la storia della sclerosi multipla. Con #Smuoviti AISM e FISM dichiarano l’impegno al sostegno di progetti di lungo periodo, pensati con strategie collaborative e integrando più gruppi di ricerca, verso ambiti di ricerca ancora più ampi, capaci di percorrere più strade, andando verso la ricerca della causa e della cura, del miglioramento dei servizi e della qualità della vita della persona con sclerosi multipla, verso la concretezza di progetti pilota e innovativi, sostenendo infrastrutture per la ricerca.

La sclerosi multipla

Cronica, imprevedibile, spesso invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore e viene diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni, nel periodo della vita più ricco di progetti per il futuro, anche se esistono casi in età successiva e casi di SM pediatrica, più raramente in bambini sotto i 10 anni. Le cause della sclerosi multipla sono ancora sconosciute, probabilmente legate a una combinazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali. A oggi non esiste una cura definitiva per questa malattia.

In città una sezione Aism sempre aperta

La sede della sezione Aism di Napoli, in Viale Farnese 54, Colli Amineigarantisce molti servizi alle persone con sclerosi multipla del nostro territorio. Tra questi: segreteria sociale, aiuto domiciliare, assistenza ospedaliera, servizi di trasporto con automezzi attrezzati, ritiro farmaci,supporto all’autonomia,supporto nel disbrigo delle pratiche burocratiche.