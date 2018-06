Carceri, protesta generale oggi a Napoli In campo le varie organizzazioni sindacali

Manifestazione di protesta in corso a Napoli davanti al Prap. In campo le varie organizzazioni sindacali.

Le motivazioni restano sempre le stesse da anni ormani...

"Protestiamo affinchè poliziotti penitenziari abbiano di nuovo quella dignità che gli scorsi governi e un’amministrazione penitenziaria centrale, ipocrita e assente, gli hanno disastrosamente portato via con le loro scellerate politiche di tagli e nuovi pseudo regimi penitenziari, portando il sistema penitenziario al collasso!!!.

Per i diritti calpestati dei poliziotti penitenziari, per gli sprovveduti tagli delle piante organiche, per le condizioni di insicurezza in cui versano le “carceri”, pericolose per i poliziotti penitenziari, per i detenuti stessi nonché per i cittadini Italiani (vedi escalation aggressioni oramai cronaca quotidiana ed evasioni), per la mancanza di risorse (uomini e donne, divise, mezzi, uomini, armamento, valide strutture, automazione, fondi), per lo stato di invivibilità dei luoghi di lavoro.

Redazione Av