Villaggio dei ragazzi, Zinzi: "Notizia positiva" "Ora non bisogna mollare"

“L’accoglimento da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della richiesta di concordato preventivo presentata dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi è una buona notizia per l’intero territorio e per la città di Maddaloni. Adesso non bisogna mollare la presa ed assicurare alla Fondazione il sostegno ed i mezzi necessari per proseguire l’azione di risanamento”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.