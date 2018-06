I 65 anni del Panathlon club Napoli L'evento

Compie 65 anni il Panathlon Napoli, il club partenopeo dell’associazione benemerita del Coni, rappresentata in tutto il mondo e che ha festeggiato il 12 giugno il Panathlon Day. La doppia ricorrenza sarà celebrata con una conviviale d’eccezione, sulla terrazza dell’hotel Renaissance Mediterraneo, venerdì 15 giugno a partire dalle ore 20.

Interverranno, insieme ai soci del club, autorità e rappresentanti dei club di Pavia e Trapani, gemellati con quello napoletano. Nell’occasione sarà presentato anche il volume “Panathlon Club Napoli - 65 anni nello sport e per lo sport”, che ripercorre la storia del Panathlon Napoli dal 1953 a oggi. Il presidente del club, Francesco Schillirò, infatti, ha voluto riprendere la pubblicazione realizzata nel 2003 dal giornalista Mario De Rossi in occasione dei 50 anni del Panathlon Napoli, ampliandola con il racconto, in testo e foto, delle attività svolte negli ultimi 15 anni, quest’ultimo affidato al giornalista Carlo Zazzera. Il volume è stato realizzato anche grazie al contributo della Sticco Sped.

“Parlare di tutto quello che il Panathlon Club Napoli ha fatto negli ultimi quindici anni è stata un’opera faticosa, non solo per la mole di contenuti, ma anche per il recupero degli stessi – spiega Schillirò -. È stato importante, però, perché ci permetterà di diffondere in modo ancor più approfondito i principi panathletici di etica e fair play, che insieme al consiglio direttivo portiamo avanti nello spirito dei nostri illustri predecessori.

In questi due mandati da presidente del Panathlon Napoli mi sono impegnato a seguire il motto «nello sport e per lo sport», che abbiamo scelto anche come titolo del volume celebrativo, affinché la nostra associazione diventi sempre di più un punto di riferimento per il mondo dello sport partenopeo, non solo in occasione delle nostre consuete conviviali, ma con attività costanti in giro per l’Italia”.