Mergellina,viveva da anni tra gli scogli: affidato alla figlia Il lieto fine. Il commovente abbraccio con la figlia

Viveva da anni, in un ricovero di fortuna che si era ricavato tra gli scogli di Napoli, a Mergellina. Una storia di solitudine, la storia di un invisibile che si è chiusa con un commovente lieto fine.

Gli agenti dell'unita Operativa Chiaia, che da giorni stanno, congiuntamente alla Guardia Costiera, partecipando ad una operazione di sgombero e smantellamento di moli ed ormeggi posizionati abusivamente sul Lungomare di Mergellina, hanno individuato l'uomo senza fissa dimora, un 60enne napoletano, che da anni aveva lasciato la famiglia e viveva sulla scogliera, in un ricovero di fortuna, che si era ricavato nella scogliera. Un riparo, un letto, coperte e le sue cose accumulate e raccolte sul mare, dove da un decennio si era accampato.

Il personale impegnato è riuscito a ricongiungere il senza fissa dimora napoletano sessantenne che da anni viveva lontano dai familiari trovando dimora proprio tra gli scogli di Napoli.

Gli agenti, contattati i figli dell’uomo e in collaborazione con i servizi sociali comunali, sono riusciti a far ricongiungere con un abbraccio l’uomo con la figlia che non vedeva da più di 10 anni alla quale lo stesso è stato affidato.

Dopo che l'uomo è stato consegnato alla famiglia, al sicuro delle mura domestiche, gli agenti della Municipale hanno provveduto a demolire anche il capanno che il 60enne aveva adibito a ricovero.