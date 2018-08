Ciro, l'eroe del terremoto. "Una rosa per non dimenticare" Il commissario: decreto sì, ma non per gli abusivi

di Simonetta Ieppariello

Un anno fa a Ischia il miracolo di Ciro e Matias i due fratellini salvati dalla macerie dai vigili del fuoco nel terremoto di Casamicciola e Lacco Ameno a Ischia. Un anno dopo i caschi rossi hanno voluto ricordare così il dramma dell’isola verde con un video, che racconta la forza e il coraggio di Ciro, quel coraggioso ragazzino che salvò i suoi fratellini Matias, 7 anni e Pasqualino, di soli 7 mesi dalle macerie del disastro.Nel video rilanciato su twitter dai vigili del fuoco la storia di Ciro, per tutti da quella tragica notte semplicemente l’eroe, e dei suoi fratellini e della piccola Dalila Grazia era ancora al sicuro, nel pancione di mamma Alessia.

Un anno dopo, quella palazzina accartocciata che l'aveva "inghiottito", con i due fratellini, mamma e papà, è ancora lì. Ciro, l'eroe del terremoto di Casamicciola, vi ha fatto ritorno con Alessandro Toscano, che rimase miracolosamente illeso, protetto dalle lamiere della sua Toyota, e il piccolo Pasqualino, che allora aveva appena sette mesi e oggi mostra capelli folti biondo platino. A lui ha applaudito tutta l’Italia.

"Abbiamo lasciato una piantina di rose tra le macerie, che sono ancora lì, in memoria di Marilena, che vi morì", spiega papà Alessandro. Il riferimento è a una delle due vittime del sisma, Marilena Romanini, che si trovava a Ischia in vacanza, nella stessa palazzina in cui abitava, fino a quel giorno, la famiglia Toscano.

Intanto ieri le celebrazioni sull’isola verde per ricordare le due donne morte e i duemila sfollati. Il vicepremier Di Maio ha assicurato: il governo vi sarà amico e sarà presto pronto un decreto per i terremotati di Ischia.

Ma non per chi ha commesso abusi edilizi, precisa il commissario Schilardi già al lavoro per mettere in moto, finalmente, la macchina della ricostruzione. Ha scelto di incontrare subito i cittadini di Casamicciola e gli sfollati Carlo Schilardi, ieri mattina sull'isola, nell'anniversario del sisma, per la sua prima uscita ufficiale come commissario alla ricostruzione. Incaricato dal governo pochi giorni prima di Ferragosto, Schilardi è arrivato a Ischia senza ancora avere in tasca il decreto ufficiale di nomina e a proprie spese.