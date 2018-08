Colpito da un fulmine è salvo. Sul Faito si grida al miracolo Ragazzo ferito lievemente. Sta bene, solo lividi e paura

di Siep

Si grida al miracolo a Lettere, in provincia di Napoli, dove un giovanissimo è stato ferit da un fulmine, ma fortunatamente è salvo.

La tragedia sfiorata si è sfiorata sul Faito. Un ragazzo, infatti, è stato colpito di striscio da un fulmine, ma se l’è cavata solo con qualche livido e tanta paura. Insomma un vero e proprio colpo di fortuna. Pochi millimetri e quel giovanissimo avrebbe rischiato la morte.



E’ successo tutto molto rapidamente. Le condizione meteo che variano rapidamente in questi giorni, rendendo per tutti gite e giorni di svago un vero e proprio gioco al lotto.

Il ragazzino era in gita sul monte Faito, ma improvvisamente le nuvole si sono addensate nel cielo. Proprio in quei momenti un fulmine è caduto in zona Pian del Pero, abbattendosi a pochi metri da un ragazzo che è riamasto colpito di striscio cadendo a terra. Immediati sono scattati i soccorsi, e sul posto giungono dapprima i volontari del Faito, poi carabinieri e medici del 118. Il giovane è stato soccorso sul posto e poi accompagnato in ospedale per maggiori accertamenti. Da una prima diagnosi sembra aver riportato solo diversi lividi ed escoriazioni su vari punti del corpo. In tanti gridano al miracolo, comprensibilmente stupiti da quanto accaduto.