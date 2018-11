Claudia Letizia molestata:brutta avventura per Lady Bourlesque Venerdì il brutto episodio a Napoli

di Siep

Bella e sensuale, volto noto in tv e accattivante conduttrice, una lady bourlesque che nei lineamenti del viso e forme del corpo ricorda le bellezze anni 50 molestata in strada, in pieno giorno. E' successo a Napoli e la sfortunata protagonista di questo episodio è Claudia Letizia.

Show girl, conduttrice radiofonica, apparizioni nel Grande Fratello, opinionista a Canale 5, attrice a teatro con Sal Da Vinci, performer di burlesque conduce una trasmissione molto seguita su Kiss Kiss radio dal titolo: “Facciamolo adesso”.

Claudia Letizia riesce a parlare di sesso e di tutto quello che gira intorno al sesso con una leggerezza, una seria professionalità e una allegria che rende il tutto davvero divertente, ammiccamenti compresi, mai volgare. Claudia Letizia ha incontrato sulla sua strada però un fan diverso, che avrebbe provato a toccarla. E' succesos in pieno giorno come riporta il mattino.

Avrebbe subito atti osceni e danni all’automobile, in pieno giorno, nei pressi di Radio Kiss, dove era andata a lavoro. Una brutta avventura, capitatale venerdì scorso. Claudia era in radio per una riunione fuori programma. Alle 18, dunque ancora pieno giorno, è uscita dal palazzo della Radio, in via Sgambati, al Rione Alto; è andata al parcheggio a prendere l’auto, che era parcheggiata non lontano. E accanto alla vettura ha trovato un uomo intento a leggere o guardare il suo smartphone. Un uomo che ha provato a toccarla. Ha provato ha molestarla. Ma lei avrebbe chiamato i vigili urbani o i carabinieri e il molestatore sarebbe scappato facendo perdere le sue tracce.

Non è nuova a queste brutte avventure la avvenente Claudia Letizia. Già altre volte ha denunciato molestie. Nel lontano 2013 lei raccontò le molestie subite e chiese consiglio ai suoi tanti followers: fatemi capire, ma se gli avessi mollato un calcio nelle pa… al vecchio porco?” Ed è risuccesso nel 2017 quando Claudia Letizia a Mattino Cinque raccontò i dettagli sulle molestie subite anni prima da un regista.