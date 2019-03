Incrocio della "munnezza" scoppia la polemica sui social Chi se la prende con i vigili e chi vorrebbe rovesciare i rifiuti e bloccare la strada.

Dopo il nostro articolo di ieri sulla spazzatura ammassata a Salita San Raffaele, nel quartiere di Materdei, oggi sui alcuni gruppi social è scoppiata una polemica che ha dato sfogo alla frustrazione e alla rabbia dei residenti, costretti a vivere questo disagio da ormai troppi anni.

Se c’è chi aspetta che qualcuno sorvegli la zona con attenzione e se la prende con l’inciviltà dei cittadini e la flemma dei vigili urbani scrivendo “Segnalato più volte. Vengono i vigili solo per fare qualche multa (fare cassa) e vanno via” o un più diretto “Cittadini incivili”. C’è chi invece stanco della situazione che non si risolve mai, prova a lanciare una provocazione chiamando i cittadini ad una protesta forte: “Quando volete possiamo buttare tutto per strada e chiudiamo facendo protesta. Se non l'hanno ancora raccolta possiamo vederci domani mattina e rovesciare tutto in strada”. In molti rispondono convinti di voler partecipare ma la bellezza dei social è questa, dai click all’azione vera ci passa non poco, e la spazzatura per ora è ancora lì.

Sulla vicenda il Presidente della II Municipalità Francesco Chirico dice di conoscere “bene la situazione, ci lottiamo da anni ma non si riesce a vincere l’inciviltà. Il comune sta per approvare un nuovo regolamento che permette ad ASIA di utilizzare telecamere, attenzionando la zona”.

Intanto gli abitanti della zona aspettano da anni una soluzione che nessuno riesce a trovare, schiacciati tra l’impossibilità del controllo continuo di un incrocio per giunta secondario e l’inciviltà di chi abbandona incurante in strada ogni genere di rifiuto.