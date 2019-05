Fsp Polizia replica a Saviano: "Taci" "Lui, che sui frutti del lavoro delle Forze dell’ordine ha costruito una carriera"

"Roberto Saviano ha perso una buona occasione per tacere, dimostrando così vero rispetto per l’operato di donne e uomini della Polizia di Stato.

Lui, che sui frutti del lavoro degli appartenenti alle Forze dell’ordine ha costruito una carriera, e che conosce molto bene l’importanza di servizi d’ordine e di scorta visto che ne beneficia ogni giorno, dovrebbe trovare la decenza di fermarsi a riflettere al cospetto di tanti servitori dello Stato che svolgono il proprio dovere, prima dell’ennesima indegna manifestazione di esibizionismo così miope e irriguardosa.

E con lui molti altri dovrebbero iniziare a tacere, la politica di ogni colore, opinionisti e pseudo esperti a ogni latitudine, dall’emergenza Napoli fino a Casal Bruciato, da Nord a Sud, sarebbe ora di smettere di strumentalizzare la vita altrui e il lavoro delle Forze dell’ordine che in silenzio portano avanti una lotta impari."

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale dell’Fsp Polizia di Stato, replica alle parole di ieri di Roberto Saviano, tornando anche sull’emergenza sicurezza che da giorni occupa la ribalta delle cronache.

"E’ disgustoso che si brighi sui temi della sicurezza quando una bambina di 4 anni lotta per sopravvivere in un letto d’ospedale, o quando scoppiano le tensioni sociali alimentate proprio da tanti atteggiamenti di livore e dai toni incivili e privi di continenza di chiunque possa contare su microfoni e riflettori.

E’ intollerabile che si continuino a rovesciare fiumi di inutili parole sui bisogni dei cittadini che, in tanti luoghi del paese, fanno i conti con situazioni gravemente compromesse di cui a telecamere spente non importa molto a chi li ritiene realtà distanti. E soprattutto che altrettante chiacchiere appesantiscano ulteriormente il lavoro diuturno e sacrificato di donne e uomini in uniforme a cui servono più fatti. Sarebbe davvero ora che ciascuno facesse la sua parte, il più possibile, e il più possibile in silenzio”.