Nuovo terremoto alle 21.46 a Napoli, il sindaco Manfredi: tutto sotto controllo Altra scossa nell'area flegrea e a Napoli. Manfredi: non ci sono danni

Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato avvertito alle 21:46 nei comuni dell'area flegrea e a Napoli. Il sisma è stato localizzato dalla sala operativa dell'Osservatorio vesuviano dell'Ingv di Napoli a una profondità di 2 chilometri.

La scossa è stata nettamente avvertita a Pozzuoli generando scene di panico ed è stata seguita da un'altra scossa importante, magnitudo 3.1, alle 21.55.

Una prima scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 19:51. Alle 20:10 ne è poi una seconda di magnitudo 4.4.

"Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli". Lo dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della Nona e Decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24", aggiunge Manfredi.