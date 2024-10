Non si ferma all’alt sulla tangenziale: si dà alla fuga e viene bloccato La corsa rocambolesca da Napoli a Pozzuoli

La polizia ha arrestato un 49enne di Pozzuoli per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, lo stesso è stato, anche denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e dell’uso di sostanze stupefacenti e gli sono state contestate alcune violazioni del codice della strada.

Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta nel transitare sulla tangenziale di Napoli in direzione di Pozzuoli hanno controllato un’auto con a bordo un uomo il quale dopo essere entrato in un’area di servizio, ha simulato di scendere dal veicolo per poi darsi repentinamente alla fuga.

Ne è nato un inseguimento fino allo svincolo di Arco Felice, dove l’uomo, vistosi braccato dal veicolo di servizio, con una manovra improvvisa lo ha tamponato violentemente e, dopo una breve retromarcia, ha fatto perdere le sue tracce uscendo dalla viabilità autostradale. In quei frangenti, è stata tempestivamente diramata una nota di ricerca e poco dopo, in via Montenuovo Licola Patria, una volante del commissariato di Pozzuoli ha intercettato il fuggitivo che ha tentato nuovamente di darsi alla fuga finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre il veicolo sul quale viaggiava è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.