Arriva il Lecce: Conte rivoluziona l'attacco Domani al "Maradona" turnover in avanti: Kvaratskhelia e Politano lasciano il posto a Ngonge e Neres

Il Napoli si prepara a riprendere la corsa per mantenere il primo posto solitario in classifica: domani in "Maradona" gremito arriva il Lecce, partita speciale per l'allenatore Antonio Conte, nativo proprio della città salentina. Con i colori giallorossi ha esordito da calciatore in Serie A, segnando proprio al Napoli - nell'allora San Paolo - il suo primo gol nel massimo campionato. Quella partita la vinse la squadra di Maradona col risultato di 3-2, e altrettanto vuole fare Conte, pronto a dare un dispiacere alla squadra della sua città. I giallorossi sono in piena crisi, reduce da un pesante 6-0 casalingo contro la Fiorentina e la posizione dell'allenatore Luca Gotti in forte bilico.

Si tratta, anche per questo, della classica partita-trappola, nella quale il Lecce potrebbe definitivamente lasciarsi andare oppure reagire di cuore e creare problemi alla capolista. Tuttavia, il divario in classifica è già evidente, e Conte sembra orientato a mettere mano a un po' di turnover in vista del turno infrasettimanale di martedì in casa del Milan. Qualche cambio oculato per dosare le energie, tenendo presente che domenica prossima - ancora al Maradona - arriverà l'Atalanta. Kvaratskhelia e Politano potrebbero riposare a favore di Neres e Ngonge, mentre a centrocampo conferma per Gilmour al posto dell'infortunato Lobotka. Tra i pali certo il rientro di Meret dal primo minuto dopo il problema muscolare.