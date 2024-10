Cosenza-Juve stabia, Pagliuca: "Abbiamo trasformato il rammarico in forza" Le parole del tecnico delle Vespe: "Dimostriamo il nostro attaccamento alla maglia"

Va a caccia del riscatto la Juve stabia che, dopo lo scivolone interno contro la Cremonese, domani pomeriggio sarà di scena a Cosenza. In settimana il tecnico delle Vespe, Guido Pagliuca ha battuto molto sulla tenuta mentale della squadra, ribadendo l'importanza di eliminare le scorie negative e disputare una partita concentrata contro una formazione particolarmente temibile. Temi che Pagliuca ha evidenziato anche nel corso della conferenza stampa pre-gara.

"La partita di domani sarà molto importante, ci vuole il morso sul metro e grande concentrazione. Il calcio è bello perché ti dà la possibilità di poterci riscattare subito, la squadra sta bene, si è allenata molto bene, il rammarico per la sconfitta di domenica l’abbiamo trasformato in forza. Ho la fortuna di avere un gruppo splendido. Il Cosenza ha un’identità, un’organizzazione, in questo campionato ogni partita ha le proprie difficoltà. Siamo una squadra nuova in questa campionato, sarà necessario dimostrare quanto siamo attaccati a questa maglia”, ha concluso Pagliuca.