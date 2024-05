Terremoto ai Campi Flegrei, trema Napoli: forte scossa avvertita in città Paura e gente in strada

Sciame sismico ai Campi flegrei. La prima forte scossa di terremoto è stata registata alle 19.51. L'epicentro del sisma in zona Campi Flegrei, a una profondità di un chilometro. Il terremoto è stato avvertito distintamente non solo nell'area flegrea, ma anche a Napoli centro e in numerosi quartieri della periferia. Molta gente è uscita in strada per lo spavento. Sono seguite poi almeno altre quattro scosse, la più intensa alle 20.10.

La prima scossa è stata avvertita a Pozzuoli e, a Napoli, nelle zone di Bagnoli e Agnano, più vicine al punto individuato come epicentro, ma anche in aree più lontane come a Licola e Quarto, dove diverse persone sono scese in strada. Nel territorio di Napoli è stata avvertita chiaramente dai residenti nel quadrante ovest della città, a Miano, nella zona di Capodichino, nel centro storico, al Vomero, all'Arenella.

Al momento non si segnalano feriti o danni di rilievo; ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli, il terremoto avrebbe provocato una frana su monte Sant'Angelo.