Niente lenzuola: Cardarelli stop agli interventi De Luca: “Le lenzuola al Cardarelli? Le porterò io da casa"

I dipendenti della società che garantisce i servizi di lavanderia per gli ospedali campani hanno posto fine allo sciopero ma le difficoltà per le carenze di lenzuola continuano.

A Napoli il Cardarelli ha deciso la sospensione di ogni forma di attività programmata per ridurre i volumi di utilizzo della biancheria pulita. Vengono dunque rimandati tutti gli interventi e i ricoveri differibili di qualche giorno, mentre sono garantiti oggi solo gli interventi urgenti. I lavoratori dell'American Laundry, la società di Melito, che gestisce la lavanderia degli ospedali dell'Asl Napoli 1, hanno cessato l'astensione dal lavoro dopo la convocazione da parte della Regione Campania di un nuovo tavolo con l'assessorato al Lavoro il 29 maggio prossimo sulla vertenza del passaggio dell'appalto dall'American Laundry, colpita un anno fa da un’interdittiva antimafia e per questo gestita dai commissari, alla Hospital Service di Chieti. Il problema è quello del riassorbimento di almeno una parte dei 239 lavoratori impiegati nel sito produttivo in provincia di Napoli da parte della subentrante.

Sulla questione è intervenuto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che con ironia ha dichiarato: "Le lenzuola al Cardarelli? Le porterò io da casa",

Intanto con un comunicato ufficiale il Cardarelli di Napoli si legge “La direzione fa presente che sono garantiti tutti gli interventi e le prestazioni d'urgenza, nonostante la mancata fornitura della biancheria da parte della societa' fornitrice esterna per lo sciopero delle maestranze. Al fine di evitare disagi all'utenza, l'azienda - si sottolinea - ha emanato una disposizione tesa a rinviare i soli ricoveri ed interventi di elezione differibili. Non si è reso necessario provvedere ad acquisti in autonomia in quanto la situazione allo stato sembra in fase di normalizzazione essendo stata garantita la ripresa della consegna sia della biancheria che dei kit sterili per le camere operatorie".