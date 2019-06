Napoli: la raccolta differenziata arriva a Riva Fiorita Ad annunciarlo Daniela Villani delegata al Mare della giunta comunale di Napoli.

Dal 24 giungo la raccolta differenziata arriva anche sulla spiaggia di Riva Fiorita, nel quartiere di Posillipo. Ad annunciarlo è la delegata al Mare della giunta comunale di Napoli, Daniela Villani. “Dopo le spiagge delle Monache, di Rotonda Diaz e del Lido Comunale di Bagnoli si completa il servizio di raccolta differenziata, da parte dell'Asia, delle spiagge libere e gratuite cittadine - spiega Villani - la prossima tappa saranno gli Arenili di S. Giovanni a Teduccio".

Il 24 giugno per promuovere la differenziata si terrà un’iniziativa dal titolo "Riva Fiorita ritrova il mare", promossa dal Comune di Napoli, in collaborazione con le associazioni Marevivo Campania, Retake Napoli e WWF Napoli. L’obiettivo della manifestazione, fanno sapere gli organizzatori è quello di sensibilizzare cittadini sulla differenziata e in difesa del Mare".

Sarà possibile effettuare passeggiate a mare sostenibili con canoe e waterbike, attività gratuite di yoga sul mare, fiabe cantate per i più piccoli. Ci saranno "divertenti opere in mostra", in materiale riciclato, e dipinti su tela live".