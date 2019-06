Parla al premier dal balcone."La legge delle mutande è pronta" Il senatore Urso ha incontrato l'avvocato Capasso che aveva parlato a Conte in slip dal balcone

Alcuni emendamenti al decreto Crescita per fare in modo che venga approvata subito la “legge delle mutande”, che consentirebbe agli italiani di riscattare il proprio debito deteriorato. Ad annunciarlo è il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso, già promotore di un disegno di legge che punta all'obiettivo condiviso da milioni di italiani. Urso ha incontrato a Napoli l’avvocato Raffaele Capasso, che con un eclatante intervento e protesta nei giorni scorsi ha riacceso l’attenzione sul tema. La legge è pronta per essere approvata, annuncia il senatore in un video condiviso sui social.

Quel dialogo, da balcone a balcone, con il premier ha regalato una inaspettata notorietà mentre a Capasso, che per la fretta di farsi sentire, è uscito in slip sul balcone di casa. L’avvocato Raffaele Capasso al premier Giuseppe Conte, affacciato dirimpetto, ha fatto una richiesta ben precisa: la traduzione in decreto d’urgenza del disegno di legge 788 del 2018, a firma del senatore Urso, sui crediti in sofferenza e la «redenzione» del debitore. Ma, mentre parlava con il premier, Capasso era in mutande e maglietta. La notorietà è stata dirompente e virale, ottenuta proprio in quel dialogo da balcone a balcone in mutande. Conte, per nulla imbarazzato, ha preso nota e promesso di approfondire la questione. Mentre il video che riprende la scena ha fatto il giro della Rete. Capasso intanto ha preso parte a dibattiti radio e tv, ha rilasciato interviste per spiegare quanto detto al premier.

«La legge delle mutande può essere approvata già nella prossima settimana se il governo Conte mantiene gli impegni, che aveva già assunto quattro mesi fa quando aveva accolto il nostro ordine del giorno durante il dibattito sul decreto Carige». Spiega il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, presentatore del disegno di legge che consente agli italiani di riscattare il proprio debito deteriorato, che ha incontrato Capasso sul balcone del confronto immortalato dai media.

Con gli emendamenti al dl Crescita, che oggi ha ottenuto la fiducia alla Camera e ora deve tornare al Senato, «misureremo la reale volontà del governo di rispondere ai bisogni degli italiani». «Il vero “avvocato de popolo” – ha sottolineato Urso – si è dimostrato proprio Capasso, speriamo che Conte accolta il suo appello, che poi è l’appello di milioni di italiani finiti davvero in “mutande” nelle mani degli speculatori finanziari».

Capasso compirà 70 anni ad agosto: oltre quaranta li ha spesi nell’attività forense, alla quale ha affiancato la docenza di diritto privato all’Università di Salerno.