Napoli, ok da Ministero: Comune, assunzioni dal primo luglio Lavoro pubblico. Il vertice, la fumata bianca sul piano per lo scorrimento della graduatoria

Fumata bianca dal Viminale per nuove assunzioni nel comune di Napoli. Dal primo luglio l'ente potrà avviare lo scorrimento di tutta la graduatoria del concorso Ripam 2010. E' quanto emerso nel corso della riunione della Commissione stabilità enti locali del ministero dell'Interno che si è tenuta oggi a Roma. A riferirlo all'Ansa è il direttore generale dell'amministrazione comunale, Attilio Auricchio. «La Commissione - ha spiegato Auricchio - ha deliberato per l'approvazione del piano di assunzioni varato dal Comune e il primo step è il via libera allo scorrimento della graduatoria degli idonei». Si tratta di 536 idonei in diverse qualifiche di cui 96 sono agenti di polizia municipale. Con la deliberazione di approvazione del piano si potranno assumere a tempo determinato altri 90 poliziotti municipali. Una boccata d'ossigeno per l'amministrazione alle prese da anni con croniche carenze di personale, in settori strategici della pubblica amministrazione.