"No ad una nuova emergenza rifiuti in Campania" Gli operatori turistici extralberghieri si appellano alle istituzioni e ai sindaci

No ad una nuova emergenza rifiuti. Gli operatori turistici extralberghieri della Campania si appellano alle istituzioni e ai sindaci per evitare che a causa dello stop per lavori al termovalorizzarore di Acerra, si rischi un' emergenza rifiuti con gravissime ripercussioni sul turismo.

"L'annuncio del Governatore De Luca fa tremare tanti di noi, il turismo è una delle pochissime opportunità per tante famiglie e giovani della Campania e leggere quelle parole dichiarate dal Presidente De Luca ci lascia sgomenti."

E' quanto dichiarano il Presidente Abbac Agostino Ingenito ed il coordinatore territoriale Abbac Penisola Sorrentina Sergio Fedele.

"Cosa significa che i Comuni dovranno trovare dei siti di stoccaggio? Vuol dire che non saranno raccolti i rifiuti per giorni e settimane? E come si riuscirà ad evitare il rischio di un impatto gravissimo sull'immagine del nostro territorio? Vogliamo risposte concrete e serie che non si limitano a laconici messaggi a mezzo Tv ma che garantiscano soluzioni.

Non si può pensare ad uno scaricabarile per una situazione che rischia di esplodere. Da cittadini e operatori del turismo pretendiamo risposte adeguate ad una vicenda che rischia di far naufragare tante famiglie ed imprese della filiera turistica che vanno avanti e danno segnali positivi all'economia regionale, malgrado le tante inefficienze su trasporti, infrastrutture e mancanza di servizi. Chiediamo un'autoconvocazione degli assessori competenti per materia, per la Regione Corrado Matera e per il Comune di Napoli Nino Daniele per comprendere se e come intendono agire per arginare i possibili rischi sul turismo."