Fermata invasa da rifiuti, impossibile scendere dal bus La denuncia dell'Usb trasporti: qui la dignità è andata via da settimane

La foto che vedete è stata scattata dall'interno di un autobus dell'Anm. Siamo in Via Servio Tullio a Soccavo. Palina dell'Anm numero 2630.

"Qui noi autisti ci rifiutiamo di effettuare la fermata per far salire e scendere i passeggeri. Qui i passeggeri si rifiutano di scendere e di attendere l'autobus. Qui la dignità è andata via già da diverse settimane". A scriverlo è Marco Sansone, delegato USB trasporti.

Ma quella di via Tullio è soltanto una delle immagini che in questi giorni stanno nuovamente gettando Napoli e l'area metropolitana nella vergogna. L'emergenza rifiuti è tornata, più violenta, insopportabile di prima.