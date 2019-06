E' morta Loredana Simioli. Lottava da tempo contro il cancro La donna aveva 41 anni

"Ci ha lasciati oggi Loredana Simioli, sorella del mio fraterno amico Gianni, al termine di una lunga lotta contro il cancro. Ha affrontato la malattia con dignità e determinazione, dimostrando tutta la sua forza. Oltre che una attrice di valore, era anche una grande donna che mancherà non solo alla sua famiglia ma a tutti i napoletani che l'hanno conosciuta e ne hanno apprezzato le sue doti umane e artistiche". Il messaggio di Francesco Emilio Borrelli affidato al social per raccontare il dolore e lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo napoletano. Attrice, speaker e presentatrice. La donna aveva 41 anni e per due anni ha combattuto senza rispariarsi contro una grave forma di cancro, facendo diventare questa sua lotta per la vita simbolica anche per altri con la stessa patologia. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, Loredana Simioli aveva pubblicato il video “Io non ho vergogna” che raccontava la sua lotta contro il tumore. Obiettivo: dare speranza e forza agli altri ammalati.

Loredana era la sorella di Gianni Simioli, re degli speaker radiofonici napoletani: col fratello, attraverso i social network, aveva spesso condiviso iniziative di sensibilizzazione sulle malattie oncologiche ma soprattutto sulle pratiche di prevenzione. Loredana, folti capelli scuri, bellissimo taglio d'occhi, sorriso sempre pronto, non aveva avuto alcun timore a mostrarsi coi capelli ridotti a pochi centimetri a causa della chemioterapia e col volto provato dalle cure contro un male che purtroppo, dopo anni di lotta, ha avuto il sopravvento.

"Loredana non c’è più, ma ci sarà sempre, con il suo contagioso sorriso, il suo talento di attrice, quella comicità sempre amata da tutti, talento di mamma e di donna, con la sua straordinaria passione, oltre ogni prevedibile schema, con la genialità di famiglia ed un coraggio che proveremo a spiegare, a raccontare, ad insegnare. Perché lei è stata tutto questo e molto, molto di più. Ciao Lò". E' il post di Gigio Rosa dalla pagina Fb di Radio Marte