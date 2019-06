Architettura: "Incoraggiare la partecipazione dei giovani" Audizione della commissione urbanistica presieduta da Luca Cascone in Regione

La settimana scorsa presso la sede del Consiglio regionale della Campania si è svolta una audizione della commissione urbanistica presieduta da Luca Cascone in ordine al disegno di legge per la promozione della qualità' dell'architettura. Era presente anche Bruno Discepolo assessore all’urbanistica della Regione Campania, promotore del disegno di legge.

La legge in discussione prevede l’applicazione nel settore dell’architettura, dei principi dello sviluppo sostenibile, di perseguire la qualità dell'architettura attraverso la promozione di procedure concorsuali, incoraggiare la partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali.

Nel corso dell’audizione sono intervenuti il professore Paolo Giordano in rappresentanza della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” che ha apprezzato il principio di premialità dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica, questo principio può dare impulso ai Comuni e ai privati per un utilizzo migliore dei fondi europei e finanziamenti vari; il professore Ferruccio Izzo della Università di Napoli “Federico II” che ha condiviso il principio e il metodo seguito per la redazione della legge soprattutto in merito ai concorsi di progettazione con procedure chiare e trasparenti; il professore Pasquale Belfiore che si augurato che la legge sia approvata in tempi brevi per dare impulso al settore dell’architettura in Campania.