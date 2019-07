"Universiadi, atleti paralimpici esclusi dalla cerimonia" La denuncia di Luigi Cirillo M5S: "De Luca chiarisca"

“Nella città dell’inclusione, aperta a tutti e a tutti accessibile, all’evento più atteso dell’anno verranno chiuse le porte in faccia ai disabili.

Per una negligenza nell’organizzazione pare ci sia il serio rischio che i giovani atleti dei giochi studenteschi paralimpici non potranno accedere allo stadio San Paolo per prendere parte alla cerimonia di apertura delle Universiadi. Un paradosso, tenuto conto che il progetto di restyling dello stadio di Fuorigrotta, con uno stanziamento di oltre 20 milioni, dovrebbe prevedere anche accessi omologati per i diversamente abili.

Se confermata la denuncia di Fanpage.it, ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo”. Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo.

“Se così fosse – sottolinea Cirillo - auspichiamo che il governatore De Luca, oltre che sbandierare meriti che non ha sulla possibile riuscita dell’evento, adotti ogni provvedimento possibile per impedire questa vergogna. Intanto provveda subito a chiedere scusa alle delegazioni degli atleti paralimpici per la figuraccia che intanto ha comunque fatto fare alla nostra città e alla nostra regione”.